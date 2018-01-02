При пожаре в Бронксе пострадали 23 человека

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /ТАСС/. В общей сложности 23 человека пострадали в результате пожара, вспыхнувшего утром во вторник в одном из домов в районе Бронкс.

Как сообщило в Twitter Управление пожарной охраны Нью-Йорка, все пострадавшие, в том числе один пожарный, получили травмы, не угрожающие их жизням.

По сообщению информационного агентства Associated Press, пожар вспыхнул около 05:30 (13:30 мск) в магазине мебели, расположенном на первом этаже четырехэтажного жилого дома. В борьбе с огнем участвовали около 200 пожарных.