Трое детей эвакуированы из пожара в Первоуральске
Девять человек, в том числе 3 ребенка эвакуированы из горящего жилого дома в Первоуральске, сообщает
Девять человек, в том числе 3 ребенка эвакуированы из горящего жилого дома в Первоуральске, сообщает
Сообщение о ЧП в 6-тиэтажном доме на улице Ильича поступило спасателям в 14:43. На площади 12 кв.метров было повреждено домашнее имущество в квартире на последнем этаже.
Эвакуировать людей пришлось по лестничным маршам. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 10 человек личного состава.
Пожар потушили в течение трех минут.