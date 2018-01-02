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21:11 (мск), источник: ЕАН

Трое детей эвакуированы из пожара в Первоуральске

Девять человек, в том числе 3 ребенка эвакуированы из горящего жилого дома в Первоуральске, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Сообщение о ЧП в 6-тиэтажном доме на улице Ильича поступило спасателям в 14:43. На площади 12 кв.метров было повреждено домашнее имущество в квартире на последнем этаже.

Эвакуировать людей пришлось по лестничным маршам. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 10 человек личного состава.

Пожар потушили в течение трех минут.

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