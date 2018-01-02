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22:09 (мск), источник: Sputnik.by

Пожилая женщина пострадала в результате взрыва газа в Барановичах

МИНСК, 2 янв — Sputnik. Вспышка газовоздушной смеси произошла в одном из многоквартирных домов на улице Ленина в центре Барановичей, сообщает intex-press со ссылкой на станцию скорой и неотложной помощи.

Источник: Sputnik.by

ЧП произошло в первый день наступившего 2018 года. В результате взрыва газа пострадала хозяйка квартиры 1926 года рождения. Пожилая женщина проживала одна.

Пострадавшую доставили в Барановичскую городскую больницу с ожогами рук, лица и тела. Ее состояние врачи оцениваются как удовлетворительное.

Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют, почему могла произойти вспышка газовоздушной смеси в квартире пенсионерки.

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