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2 января, источник: ТАСС

СМИ: число жертв ДТП в Перу возросло до 48 человек

Всего в автобусе находилось более 50 человек.

Источник: AP 2017

ТАСС, 3 января. По меньшей мере 48 человек погибли во вторник при падении автобуса в пропасть в Перу на Панамериканском шоссе в районе Пасамайо. Об этом сообщила во вторник перуанская газета El Comercio со ссылкой на национальную полицию.

Ранее сообщалось о 36 погибших.

Источник: AP 2017

Как отмечает издание, работа спасателей на месте происшествия в данный момент затруднена из-за прилива.

Автобус, в котором находились 55 пассажиров, упал на берег океана с обрыва высотой около 100 м. Власти проводят расследование обстоятельств трагедии. По одной из версий, к ней могло привести столкновение с другим автомобилем.

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