СМИ: число жертв ДТП в Перу возросло до 48 человек
Всего в автобусе находилось более 50 человек.
Всего в автобусе находилось более 50 человек.
ТАСС, 3 января. По меньшей мере 48 человек погибли во вторник при падении автобуса в пропасть в Перу на Панамериканском шоссе в районе Пасамайо. Об этом сообщила во вторник перуанская газета El Comercio со ссылкой на национальную полицию.
Ранее сообщалось о 36 погибших.
Как отмечает издание, работа спасателей на месте происшествия в данный момент затруднена
Автобус, в котором находились 55 пассажиров, упал на берег океана с обрыва высотой около 100 м. Власти проводят расследование обстоятельств трагедии. По одной из версий, к ней могло привести столкновение с другим автомобилем.