СМИ: число жертв ДТП в Перу возросло до 48 человек

Источник: AP 2017

ТАСС, 3 января. По меньшей мере 48 человек погибли во вторник при падении автобуса в пропасть в Перу на Панамериканском шоссе в районе Пасамайо. Об этом сообщила во вторник перуанская газета El Comercio со ссылкой на национальную полицию.

Ранее сообщалось о 36 погибших.

Источник: AP 2017

Как отмечает издание, работа спасателей на месте происшествия в данный момент затруднена из-за прилива.