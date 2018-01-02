ЛУКОЙЛ приостановил работу АЗС в районе Марьино из-за инцидента с возгоранием
Москва. 2 января. INTERFAX.RU — «ЛУКОЙЛ» приостановил работу автозаправочной станции в
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Москва. 2 января. INTERFAX.RU — «ЛУКОЙЛ» приостановил работу автозаправочной станции в
«2 января 2018 года в щитовом помещении автоматизированной АЗС, расположенной в районе Марьино (Юго-Восточный административный округ г. Москвы) произошел хлопок. Возгорание ликвидировано в течение 7 минут. Пострадавших нет, поврежден проезжающий мимо автомобиль «Skoda», — сообщили «Интерфаксу» в
Причины инцидента устанавливаются, работа АЗС временно приостановлена, добавили в НК.
Ранее источник агентства сообщал, что инцидент произошел по адресу Люблинская, 153 на заправке «ЛУКОЙЛа».