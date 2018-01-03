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07:13 (мск), источник: Sputnik.by

Автомобиль ГАИ сбил женщину на переходе в Солигорске

МИНСК, 3 янв — Sputnik. В Солигорске на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Ленина сотрудник ГАИ на служебной автомашине Opel Astra сбил пешехода.

Источник: Sputnik.by

Об этом на своей странице в соцсети Вконтакте написала сама пострадавшая — жительница города Солигорска Ольга Шаридода.

Инцидент произошел утром 29 декабря в 7:50 утра.

По словам пострадавшей, в тот день она шла на работу.

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«В 7:50 убедившись в безопасности, начала переходить дорогу. Успела перейти только одну полосу, как была сбита патрульной машиной ГАИ», — написала она.

Сотрудник инспекции, который находился за рулем, вызвал коллег, сделал необходимые замеры.. Как сообщает пострадавшая, после удара в машине ГАИ было разбито лобовое стекло со стороны пассажира. По словам женщины, скорую помощь ей вызвать не предложили, свидетелей, которых было много, не опросили.

Этот же сотрудник ГАИ доставил женщину в больницу.

«Дальше сотрудники ГАИ завели в кабинет. Врач начал осмотр, опрос. Сотрудники удалились. И дальше началось мое хождение по кабинетам, снимки и невропатолог. У невропатолога выяснилось, что изначально в приемном мне написали, что я шла и резко упала, поэтому и было отказано в МРТ», — написала женщина на своей страничке.

По результатам обследования потерпевшей был поставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы ног».

Затем приехавший инспектор доставил женщину в ГАИ, где был составлен протокол происшествия.

«После ГАИ пошла на работу (в карточке у меня было написано “трудоспособна”), где упала в обморок. Коллеги вызвали скорую, я была госпитализирована, меня положили в больницу на обследование», — сообщила пострадавшая.

Как подтвердили в ведомстве, за рулем служебного автомобиля находился сотрудник отдела ГАИ Солигорского РОВД 1974 года рождения. Он находился на службе и прошел освидетельствование на физическое состояние в медучреждении.

По поводу инцидента УВД Минского облисполкома проводит проверку, по окончании которой будут даны правовые оценки произошедшему ДТП.

Напомним, что 26 ноября 2016 года в Слуцке в результате ДТП с участием временно исполняющего обязанности начальника отдела ГАИ Барановичского ГОВД Андрея Волковыцкого погибла 36-летняя жительница города. Как установила экспертиза, Волковыцкий в момент аварии был пьян. Суд назначил бывшему и.о. начальника ГАИ максимально возможное наказание — 7 лет колонии общего режима.

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