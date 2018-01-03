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08:18 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Гомеле сгорели две городские елки

В Гомеле в новогоднюю ночь сгорели две ёлки, установленные в городе.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Первый тревожный звонок поступил спасателям в 1.16. Горела ёлка на улице Советской в районе троллейбусного парка.

А около трех часов ночи та же беда постигла ее сестру, которая возвышалась напротив областной библиотеки по проспекту Победы.

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В Гомельском областном управлении МЧС уточнили картину происшествий:

— В обоих случаях загорелось пластиковое покрытие на металлических каркасах высотой по 15 метров. Пожар удалось оперативно потушить. Однако обе ели полностью уничтожены огнем. Пострадавших нет.

На следующий день работники коммунальных служб навели порядок на местах происшествий. Непригодные для дальнейшего использования конструкции с помощью автокранов были разобраны.

Одно из искусственных деревьев принадлежало частному предприятию. Второе — предприятию Горэлектротранспорт. По одной из версий, пожары возникли из-за короткого замыкания иллюминации, украшавшей ели. Также не исключено, что причиной послужила пиротехника, которую использовал кто-то из гомельчан. Точный ответ даст экспертиза.

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