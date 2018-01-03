Скончался глава Управления строительства Астаны
Ночью 3 января скончался руководитель Управления строительства Астаны Талгат Рысбеков. Информацию подтвердили в
Ночью 3 января скончался руководитель Управления строительства Астаны Талгат Рысбеков. Информацию подтвердили в
Руководителем Управления строительства Талгат Рысбеков работал с августа 2015 года. Рысбеков Талгат Тастыбаевич родился 19 мая 1966 года.
Выпускник Целиноградского
В 2010 году назначен начальником ГУ «Управление государственного
В марте 2012 года был назначен руководителем ГУ «Управление жилищной инспекции города Астаны».
Редакция Tengrinews.kz выражает соболезнование родным и коллегам Талгата Тастыбаевича.