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08:12 (мск), источник: Tengrinews

Скончался глава Управления строительства Астаны

Ночью 3 января скончался руководитель Управления строительства Астаны Талгат Рысбеков. Информацию подтвердили в пресс-службе акимата столицы, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Руководителем Управления строительства Талгат Рысбеков работал с августа 2015 года. Рысбеков Талгат Тастыбаевич родился 19 мая 1966 года.

Выпускник Целиноградского инженерно-строительного института, университета имени Кунаева, юрист. Трудовой путь начал в 1990 году инженером-строителем в государственном проектном институте «Целингипросельхоз». С 1996 года работал в структуре Генеральной прокуратуры РК на должностях главного специалиста Управления финансов и материально-технического обеспечения отдела охраны и безопасности, начальника отдела капитального строительства Управления материально-технического обеспечения.

В 2010 году назначен начальником ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Астаны». В 2012 году стал заместителем начальника Управления строительства города Астаны.

В марте 2012 года был назначен руководителем ГУ «Управление жилищной инспекции города Астаны».

Редакция Tengrinews.kz выражает соболезнование родным и коллегам Талгата Тастыбаевича.

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