Чудесным спасением женщина обязана пожарным в Приморье
Вчера, 2 января, в Лесозаводске пожарные спасли женщину, об этом Deita. ru сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.
Вчера, 2 января, в Лесозаводске пожарные спасли женщину, об этом Deita. ru сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.
По информации ведомства, в 20 часов 32 минуты по местному времени спасателям стало известно о возгорании в квартире дома, расположенного на улице Калининская. Уже через три минуты на место происшествия прибыли огнеборцы и приступили к тушению.
Вскоре удалось установить, что в квартире горят личные вещи и
В 20 часов 37 минут пожар был локализован, в 20 часов 42 минуты — полностью ликвидирован.
Напомним, ранее Deita.ru неоднократно сообщало о пожарах в жилых частных домах и в квартирах многоэтажных домов. Только перед Новым годом, 31 декабря, было потушено 11 техногенных пожаров на территории Приморского края.
Екатерина Лапкина.