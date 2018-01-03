Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Кошкина рассказала о съемках в постельных сценах
Обратившейся к президенту РФ Дарье Стариковой полностью удалили опухоль
Джессика Альба стала мамой в третий раз
В новогоднюю ночь погиб миллионер Казинс и 4 члена его семьи
Солистка «ВИА Гры» выходит замуж
Против Трампа: ФБР обвинили в игре на стороне демократов При расследовании так называемого российского вмешательства ФБР могло работать против президента США
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Украинка поделилась впечатлениями от поездок в Россию
Данилко признал: Я думаю, что Крым отдали
МиГ-25 летал так быстро, что разрушал собственные двигатели — СМИ
СМИ: Боевики применили РСЗО по авиабазе РФ в Сирии
Тина Канделаки опубликовала редкое фото с мужем
Солистка «ВИА Гры» выходит замуж
СМИ: новогодний шпагат Волочковой возмутил блогосферу
Фото дочки Крутого вызвало насмешки в Сети – СМИ
Путин предложил отрезать управкомпании от денежных потоков
Назван лучший по качеству жизни город России
Фоторепортажи
8Москва преобразилась к празднику
8Скончался композитор Владимир Шаинский
08:41 (мск), источник: ДЕЙТА

Чудесным спасением женщина обязана пожарным в Приморье

Вчера, 2 января, в Лесозаводске пожарные спасли женщину, об этом Deita. ru сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.

По информации ведомства, в 20 часов 32 минуты по местному времени спасателям стало известно о возгорании в квартире дома, расположенного на улице Калининская. Уже через три минуты на место происшествия прибыли огнеборцы и приступили к тушению.

Вскоре удалось установить, что в квартире горят личные вещи и по-прежнему находится хозяйка квартиры, которую благополучно вывели на свежий воздух.

В 20 часов 37 минут пожар был локализован, в 20 часов 42 минуты — полностью ликвидирован.

Напомним, ранее Deita.ru неоднократно сообщало о пожарах в жилых частных домах и в квартирах многоэтажных домов. Только перед Новым годом, 31 декабря, было потушено 11 техногенных пожаров на территории Приморского края.

Екатерина Лапкина.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Ученые придумали, как похудеть без диет и спорта
Ценную вещь похитил у подростка наглый приморец
Более 40 человек погибли при падении автобуса в пропасть в Перу
Ким Чен Ын приказал открыть «горячую линию» с Сеулом
К чему призывают протестующие в Иране
В Эстонии разгорелся скандал из-за национального гимна
Трамп задумался о прекращении финансовой помощи Палестине
Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею
Крупнейшее ДТП с участием 35 машин произошло в США
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Чуда не случилось: сборная Брагина впервые без медалей Сборная России впервые за восемь лет осталась без призового места на МЧМ, проиграв в четвертьфинале американцам
Авто
Что случилось под Ленинградом в августе 1941: тайна танкового погрома (лучшее за 2017) Забытый подвиг, в котором странно всё: от даты до памятника. Кто такой Зиновий Колобанов? Кто приврал — наши или немцы? Выясняем на месте
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Хью Джекман — о «Величайшем шоумене», Зендее и Илоне Маске Исполнивший главную роль в новом зрелищном мюзикле Хью Джекман поделился с «Кино Mail.Ru» своими мыслями о шоу-бизнесе, коммерческом искусстве и уроках пения
Недвижимость
Из программы реновации вышли еще четыре дома
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» введен в эксплуатацию
Леди
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год Знаменитости блистали в шикарных образах.
Дети
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями Журналисты сообщают о скором отцовстве бывшего мужа Ольги Бузовой.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь