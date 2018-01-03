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08:43 (мск), источник: Tengrinews

О ходе расследования дела об убийстве банкира Татишева рассказали в ГП РК

Следственно-оперативные мероприятия по делу о гибели на охоте в 2004 году банкира Ержана Татишева продолжаются, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

Источник: Tengrinews

Как сообщают в ведомстве, на данный момент, согласно постановлению Жамбылского областного суда от 1 июля 2017 года, межведомственной следственно-оперативной группой ГП РК под руководством спецпрокурора проведено расследование вновь открывшихся обстоятельств по данному уголовному делу.

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По результатам, 25 октября 2017 года в Жамбылский областной суд в порядке статей 502, 503 УПК направлено заключение о наличии оснований для отмены приговора в отношении Муратхана Токмади, с ходатайством о возобновлении производства по уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам. 31 октября ходатайство было удовлетворено, а дело направлено для дополнительного расследования в МСОГ ГП РК.

«В настоящее время расследование продолжается. По делу проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия для правильного разрешения дела. В соответствии с частью 1 статьи 201 УПК данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Поэтому, предоставление более подробной информации возможно по завершению следствия», — сообщили в Службе уголовного преследования ГП РК.

Приговором Таразского городского суда от 3 сентября 2007 года Муратхан Токмади был осужден к одному году лишения свободы (с освобождением от наказания по амнистии) за неосторожное причинение смерти Татишеву во время охоты, имевшей место в 2004 году.

Вместе с тем, сам бизнесмен Муратхан Токмади во второй части фильма «Звали его Мурка», подготовленного телеканалом КТК, признался в убийстве банкира Ержана Татишева. Он заявил, что убийство бывшего главы «Банка ТуранАлем» (нынешний БТА Банк) заказал Мухтар Аблязов.

Муратхан Токмади был взят под стражу в июне этого года. Алмалинский районный суд Алматы признал его виновным в вымогательстве и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Он заключил сделку с правосудием. Приговором суда от 10 октября 2017 года Токмади осужден на три года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

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