О ходе расследования дела об убийстве банкира Татишева рассказали в ГП РК

Как сообщают в ведомстве, на данный момент, согласно постановлению Жамбылского областного суда от 1 июля 2017 года, межведомственной
По результатам, 25 октября 2017 года в Жамбылский областной суд в порядке статей 502, 503 УПК направлено заключение о наличии оснований для отмены приговора в отношении Муратхана Токмади, с ходатайством о возобновлении производства по уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам. 31 октября ходатайство было удовлетворено, а дело направлено для дополнительного расследования в МСОГ ГП РК.
«В настоящее время расследование продолжается. По делу проводятся необходимые
Приговором Таразского городского суда от 3 сентября 2007 года Муратхан Токмади был осужден к одному году лишения свободы (с освобождением от наказания по амнистии) за неосторожное причинение смерти Татишеву во время охоты, имевшей место в 2004 году.
Вместе с тем, сам бизнесмен Муратхан Токмади во второй части фильма «Звали его Мурка», подготовленного телеканалом КТК, признался в убийстве банкира Ержана Татишева. Он заявил, что убийство бывшего главы «Банка ТуранАлем» (нынешний БТА Банк) заказал Мухтар Аблязов.
Муратхан Токмади был взят под стражу в июне этого года. Алмалинский районный суд Алматы признал его виновным в вымогательстве и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Он заключил сделку с правосудием. Приговором суда от 10 октября 2017 года Токмади осужден на три года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении