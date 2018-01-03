Врач в Китае умерла после 18-часового рабочего дня

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел 29 декабря. Чжао Бянсян, которая была заместителем руководителя отделения респираторной медицины больницы и проводила обход, в ходе осмотра в палате упала перед пациенткой ее дочерью. Последними словами врача, по свидетельству очевидцев, были: «Как ваша мама?».

Бянсян тут положили в реанимацию, однако, несмотря на усилия ее коллег, на следующий день она скончалась. Как показали результаты вскрытия, врач умерла от субарахноидального кровоизлияния — одной из форм острого нарушения мозгового кровообращения.

Как выяснилось, женщина работала с 18 часов вечера 28 декабря, а после завершения 12-счасовой смены на следующий день продолжила осмотр пациентов в больнице.

По словам ее коллег, Бянсян была одним из лучших специалистов по заболеваниям органов дыхания, и «трудоголик», который никогда не отказывался помочь, если ее просили. Они предположили, что смерть врача была вызвана усталостью от сверхурочной работы.