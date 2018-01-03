Пожар произошел на рынке «Ушконыр» в Алматы
На рынке «Ушконыр» в Алматы загорелась СТО, передает корреспондент Tengrinews.kz. Видео и фотоматериалы в редакцию портала прислали читатели.
На рынке «Ушконыр» в Алматы загорелась СТО, передает корреспондент Tengrinews.kz. Видео и фотоматериалы в редакцию портала прислали читатели.
Информацию о пожаре подтвердил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов. По его словам, возгорание произошло в Алатауском районе по адресу: Северное кольцо, 36.
«На территории рынка “Ушконыр” происходит горение одноэтажного здания СТО. Площадь устанавливается. На месте работают 24 пожарных и восемь единиц специализированной пожарной техники. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщил Руслан Иманкулов.
Как выяснилось, по данным
«К прибытию пожарных к месту вызова обстановка была следующая: открытым пламенем горела станция технического обслуживания и пристроенные к ней бутики по продаже хозяйственных товаров. Создалась угроза перехода огня на примыкающие строения. Оперативными действиями пожарных предотвращено распространения огня на близлежащие строения и контейнера», — сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.
Она добавила, что пожар локализован в 11:39 часов и ликвидирован менее чем за полчаса, в 11:45 часов.
Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара было задействовано 39 человек личного состава и семь единиц техники.