Пожар произошел на рынке «Ушконыр» в Алматы

Информацию о пожаре подтвердил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов. По его словам, возгорание произошло в Алатауском районе по адресу: Северное кольцо, 36.

«На территории рынка “Ушконыр” происходит горение одноэтажного здания СТО. Площадь устанавливается. На месте работают 24 пожарных и восемь единиц специализированной пожарной техники. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщил Руслан Иманкулов.

Как выяснилось, по данным пресс-службы ДЧС Алматы, произошло горение СТО и пристроенные к ней два бутика и один контейнер. Сообщение о пожаре поступило сегодня, 3 января в 11.13. От теплового воздействия пострадал автомобиль марки Toyota Windom.

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«К прибытию пожарных к месту вызова обстановка была следующая: открытым пламенем горела станция технического обслуживания и пристроенные к ней бутики по продаже хозяйственных товаров. Создалась угроза перехода огня на примыкающие строения. Оперативными действиями пожарных предотвращено распространения огня на близлежащие строения и контейнера», — сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Она добавила, что пожар локализован в 11:39 часов и ликвидирован менее чем за полчаса, в 11:45 часов.