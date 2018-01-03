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09:29 (мск), источник: Tengrinews

Пожар произошел на рынке «Ушконыр» в Алматы

На рынке «Ушконыр» в Алматы загорелась СТО, передает корреспондент Tengrinews.kz. Видео и фотоматериалы в редакцию портала прислали читатели.

Информацию о пожаре подтвердил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов. По его словам, возгорание произошло в Алатауском районе по адресу: Северное кольцо, 36.

«На территории рынка “Ушконыр” происходит горение одноэтажного здания СТО. Площадь устанавливается. На месте работают 24 пожарных и восемь единиц специализированной пожарной техники. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщил Руслан Иманкулов.

Как выяснилось, по данным пресс-службы ДЧС Алматы, произошло горение СТО и пристроенные к ней два бутика и один контейнер. Сообщение о пожаре поступило сегодня, 3 января в 11.13. От теплового воздействия пострадал автомобиль марки Toyota Windom.

Во время загрузки произошла ошибка.

«К прибытию пожарных к месту вызова обстановка была следующая: открытым пламенем горела станция технического обслуживания и пристроенные к ней бутики по продаже хозяйственных товаров. Создалась угроза перехода огня на примыкающие строения. Оперативными действиями пожарных предотвращено распространения огня на близлежащие строения и контейнера», — сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Она добавила, что пожар локализован в 11:39 часов и ликвидирован менее чем за полчаса, в 11:45 часов.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара было задействовано 39 человек личного состава и семь единиц техники.

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