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10:12 (мск), источник: АиФ Прикамье

Бывший муж угнал у пермячки автомобиль

Женщина оставила машину на неохраняемой парковке около дома.

Бывший муж угнал автомобиль у жительницы Перми. Женщина оставила машину на парковке около дома.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в отдел полиции Ленинского района Перми обратилась 43-летняя женщина. Она рассказала, что оставила свой автомобиль Hyundai около дома на улице Пермская. Однако машину кто-то угнал.

Иномарку вскоре нашли. Сотрудники ГИБДД задержали её в Нытве. За рулём находился 57-летний мужчина, который оказался бывшим мужем потерпевшей. Мотивы его поступка предстоит выяснить следствию. По факту угона в полиции возбуждено уголовное дело.

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