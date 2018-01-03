Бывший муж угнал у пермячки автомобиль
Женщина оставила машину на неохраняемой парковке около дома.
Женщина оставила машину на неохраняемой парковке около дома.
Бывший муж угнал автомобиль у жительницы Перми. Женщина оставила машину на парковке около дома.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в отдел полиции Ленинского района Перми обратилась 43-летняя женщина. Она рассказала, что оставила свой автомобиль Hyundai около дома на улице Пермская. Однако машину
Иномарку вскоре нашли. Сотрудники ГИБДД задержали её в Нытве. За рулём находился 57-летний мужчина, который оказался бывшим мужем потерпевшей. Мотивы его поступка предстоит выяснить следствию. По факту угона в полиции возбуждено уголовное дело.