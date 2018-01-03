Бывший муж угнал у пермячки автомобиль

Бывший муж угнал автомобиль у жительницы Перми. Женщина оставила машину на парковке около дома.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в отдел полиции Ленинского района Перми обратилась 43-летняя женщина. Она рассказала, что оставила свой автомобиль Hyundai около дома на улице Пермская. Однако машину кто-то угнал.