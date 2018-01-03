Красноярец 31 декабря вышел из дома в магазин и до сих пор не вернулся

В Красноярске четвёртые сутки не могут найти 39-летнего мужчину, сообщают волонтёры «Поиска пропавших детей и взрослых». Он вышел в магазин за сигаретами, но так и не вернулся домой.

Мужчину зовут Татаринов Евгений Александрович. 31 декабря он пошёл в магазин из дома на ул. Львовская. Дальнейшее местонахождение неизвестно. Пропавший ростом 178 см, среднего телосложения, с чёрными волнистыми волосами, короткой стрижкой. На лбу поперечный шрам около 3 см. Был одет в синий пуховик, синие джинсы, ботинки. С собой была тканевая тёмно-зелёная сумка.