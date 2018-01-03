Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
Обратившейся к президенту РФ Дарье Стариковой полностью удалили опухоль
Джессика Альба стала мамой в третий раз
В новогоднюю ночь погиб миллионер Казинс и 4 члена его семьи
Тина Канделаки опубликовала редкое фото с мужем
Латышский след Неизвестные подробности расследования убийства царской семьи
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
«Я до сих пор нахожусь в трансе»: новый конфликт с Пугачевой
Резервный фонд России перестал существовать
СМИ: новогоднее декольте Волочковой возмутило Сеть
СМИ: Боевики применили РСЗО по авиабазе РФ в Сирии
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год
Как готовятся к Новому году Лопырева, Варум и другие звезды
СМИ: новогодний шпагат Волочковой возмутил блогосферу
Фото дочки Крутого вызвало насмешки в Сети – СМИ
В Израиле построили рекордно высокую башню из Lego (видео)
Достроили: что появилось в РФ в 2017 году (фото)
Фоторепортажи
8Москва преобразилась к празднику
8Скончался композитор Владимир Шаинский
10:02 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярец 31 декабря вышел из дома в магазин и до сих пор не вернулся

О мужчине четвёртый день ничего не известно.

В Красноярске четвёртые сутки не могут найти 39-летнего мужчину, сообщают волонтёры «Поиска пропавших детей и взрослых». Он вышел в магазин за сигаретами, но так и не вернулся домой.

Мужчину зовут Татаринов Евгений Александрович. 31 декабря он пошёл в магазин из дома на ул. Львовская. Дальнейшее местонахождение неизвестно. Пропавший ростом 178 см, среднего телосложения, с чёрными волнистыми волосами, короткой стрижкой. На лбу поперечный шрам около 3 см. Был одет в синий пуховик, синие джинсы, ботинки. С собой была тканевая тёмно-зелёная сумка.

Располагающим какой-либо информацией, просьба сообщить по телефонам: +7391266−94−18 — полиция; +79509966066 — волонтеры.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Новый год в гипсе. Экстремалы прыгнули с моста и оказались в реанимации
Более 40 человек погибли при падении автобуса в пропасть в Перу
Ким Чен Ын приказал открыть «горячую линию» с Сеулом
К чему призывают протестующие в Иране
В Эстонии разгорелся скандал из-за национального гимна
Трамп задумался о прекращении финансовой помощи Палестине
Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею
Крупнейшее ДТП с участием 35 машин произошло в США
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Чуда не случилось: сборная Брагина впервые без медалей Сборная России впервые за восемь лет осталась без призового места на МЧМ, проиграв в четвертьфинале американцам
Авто
Что случилось под Ленинградом в августе 1941: тайна танкового погрома (лучшее за 2017) Забытый подвиг, в котором странно всё: от даты до памятника. Кто такой Зиновий Колобанов? Кто приврал — наши или немцы? Выясняем на месте
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Хью Джекман — о «Величайшем шоумене», Зендее и Илоне Маске Исполнивший главную роль в новом зрелищном мюзикле Хью Джекман поделился с «Кино Mail.Ru» своими мыслями о шоу-бизнесе, коммерческом искусстве и уроках пения
Недвижимость
Из программы реновации вышли еще четыре дома
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» введен в эксплуатацию
Леди
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год Знаменитости блистали в шикарных образах.
Дети
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями Журналисты сообщают о скором отцовстве бывшего мужа Ольги Бузовой.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь