Три человека пострадали в ДТП с двумя иномарками в Ростове-на-Дону

Три человека пострадали в результате ДТП с участием двух иномарок в Ростове-на-Дону.

Как сообщает DonDay.ru, 2 января около 18.00 на пересечении улиц Мадояна и Профсоюзной столкнулись Opel Corsa и Kia Cerato.

По словам очевидцев происшествия, водитель Opel выехал на перекресток на красный свет светофора.

После столкновения обе иномарки выехали на обочину и врезались в бетонный забор.