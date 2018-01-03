Три человека пострадали в ДТП с двумя иномарками в Ростове-на-Дону
По словам очевидцев происшествия, одна из машин выехала на перекресток на красный свет.
По словам очевидцев происшествия, одна из машин выехала на перекресток на красный свет.
Три человека пострадали в результате ДТП с участием двух иномарок в
Как сообщает DonDay.ru, 2 января около 18.00 на пересечении улиц Мадояна и Профсоюзной столкнулись Opel Corsa и Kia Cerato.
По словам очевидцев происшествия, водитель Opel выехал на перекресток на красный свет светофора.
После столкновения обе иномарки выехали на обочину и врезались в бетонный забор.
В результате инцидента водители обоих автомобилей, а также пассажир Opel с травмами доставлены в больницу.