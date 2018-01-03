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10:00 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Три человека пострадали в ДТП с двумя иномарками в Ростове-на-Дону

По словам очевидцев происшествия, одна из машин выехала на перекресток на красный свет.

Три человека пострадали в результате ДТП с участием двух иномарок в Ростове-на-Дону.

Как сообщает DonDay.ru, 2 января около 18.00 на пересечении улиц Мадояна и Профсоюзной столкнулись Opel Corsa и Kia Cerato.

По словам очевидцев происшествия, водитель Opel выехал на перекресток на красный свет светофора.

После столкновения обе иномарки выехали на обочину и врезались в бетонный забор.

В результате инцидента водители обоих автомобилей, а также пассажир Opel с травмами доставлены в больницу.

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