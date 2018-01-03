Жительница Кызылорды обвинила работника школы в избиении сына

Источник: Nur.kz

«Я возвращался домой после занятий. Ко мне навстречу вышел завхоз нашей школы, он меня толкнул и я упал в железный колодец. Потом пару раз ударил и ушел. Мимо проходили другие ребята, но мне никто не помог. Я встал и позвонил маме», — говорит Адилет.

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Мама сразу отвела сына в районную больницу. Там его обследовали врачи и оказали медицинскую помощь. У Адилета большая гематома в области поясницы. Зауре привела его на судебно-медицинскую экспертизу и обратилась в полицию.

«Я сама работаю в этой школе. Недавно я судилась с директором и выиграла дело. В тот момент наш завхоз был на стороне директора. Думаю, таким образом они хотели отомстить мне. Я намерена дойти до конца. Мой сын состоит на учете у неврапотолога. У него слабое здоровье», — говорит Зауре Жанадилова.

Директор школы прокомментировал происшествие корреспонденту NUR.KZ.

«К нам в школу приходили полицейские. Мы в курсе дела. Я провел беседу со своим сотрудником, он у нас работает более 15-ти лет. По его словам, он не бил мальчика. Они просто столкнулись и Адилет упал. Думаю, следствие во всем разберется», — говорит Алимжан Ержанов.