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10:57 (мск), источник: Nur.kz

Жительница Кызылорды обвинила работника школы в избиении сына

ЧП случилось в Кызылординской области. По словам Зауре Жанадиловой, ее сын стал жертвой избиения работником школы. Мама привела его на экспертизу, обратилась в полицию. Мальчик получил травмы в области поясницы.

Источник: Nur.kz

«Я возвращался домой после занятий. Ко мне навстречу вышел завхоз нашей школы, он меня толкнул и я упал в железный колодец. Потом пару раз ударил и ушел. Мимо проходили другие ребята, но мне никто не помог. Я встал и позвонил маме», — говорит Адилет.

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Мама сразу отвела сына в районную больницу. Там его обследовали врачи и оказали медицинскую помощь. У Адилета большая гематома в области поясницы. Зауре привела его на судебно-медицинскую экспертизу и обратилась в полицию.

«Я сама работаю в этой школе. Недавно я судилась с директором и выиграла дело. В тот момент наш завхоз был на стороне директора. Думаю, таким образом они хотели отомстить мне. Я намерена дойти до конца. Мой сын состоит на учете у неврапотолога. У него слабое здоровье», — говорит Зауре Жанадилова.

Директор школы прокомментировал происшествие корреспонденту NUR.KZ.

«К нам в школу приходили полицейские. Мы в курсе дела. Я провел беседу со своим сотрудником, он у нас работает более 15-ти лет. По его словам, он не бил мальчика. Они просто столкнулись и Адилет упал. Думаю, следствие во всем разберется», — говорит Алимжан Ержанов.

«По факту ведутся следственные работы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Дело на особом контроле. Если избиение мальчика подтвердится, то обвиняемый без наказания не останется, — прокомментировали пресс-службе ДВД Кызылординской области.

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