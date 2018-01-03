Скопление полицейских близ «Атакента» объяснили в ДВД Алматы

Источник: Tengrinews

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Сообщается, что службами экстренного реагирования города были проведены мероприятия по проверке информации об обнаружении подозрительного пакета внутри одного из кафе, расположенных в Бостандыкском районе города.

«В результате комплекса первичных действий, а также проверки содержимого пакета, каких-либо запрещенных предметов не выявлено. Заведение работает в штатном режиме», — сообщили в ДВД Алматы.