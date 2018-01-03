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10:54 (мск), источник: Tengrinews

Скопление полицейских близ «Атакента» объяснили в ДВД Алматы

Полицейские оцепили кафе близ «Атакента» в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews
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Сообщается, что службами экстренного реагирования города были проведены мероприятия по проверке информации об обнаружении подозрительного пакета внутри одного из кафе, расположенных в Бостандыкском районе города.

«В результате комплекса первичных действий, а также проверки содержимого пакета, каких-либо запрещенных предметов не выявлено. Заведение работает в штатном режиме», — сообщили в ДВД Алматы.

Вместе с тем, ДВД города Алматы благодарит граждан за проявленную бдительность и активную гражданскую позицию.

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