Скопление полицейских близ «Атакента» объяснили в ДВД Алматы
Полицейские оцепили кафе близ «Атакента» в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Полицейские оцепили кафе близ «Атакента» в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Сообщается, что службами экстренного реагирования города были проведены мероприятия по проверке информации об обнаружении подозрительного пакета внутри одного из кафе, расположенных в Бостандыкском районе города.
«В результате комплекса первичных действий, а также проверки содержимого пакета,
Вместе с тем, ДВД города Алматы благодарит граждан за проявленную бдительность и активную гражданскую позицию.