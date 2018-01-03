Животное насмерть загрызло человека в Подмосковье
РИАМО — 3 янв. В деревне Обновленный Труд городского округа Истра Подмосковья животное насмерть загрызло мужчину, сообщил РИАМО в среду представитель
РИАМО — 3 янв. В деревне Обновленный Труд городского округа Истра Подмосковья животное насмерть загрызло мужчину, сообщил РИАМО в среду представитель
«Информацию подтверждаем. В деревне Обновленный Труд животное насмерть загрызло мужчину», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что инцидент произошел вечером 2 января.
Как сообщает ряд СМИ, в частном доме пантера насмерть загрызла человека.