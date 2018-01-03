6 человек спасли из горящей квартиры на западе Москвы

3 января 2018 года в 07:20 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ЗАО, Давыдковская, 12 корпус 5.

«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения во время проведения разведки и тушения пожара спасли шесть человек. Люди переданы наряду скорой медицинской помощи для осмотра», — говорится в сообщении.