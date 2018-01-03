6 человек спасли из горящей квартиры на западе Москвы
РИАМО — 3 янв. Возгорание произошло в квартире в одном из домов на Давыдковской улице в Москве, пожарные спасли шестерых человек, говорится в сообщении
РИАМО — 3 янв. Возгорание произошло в квартире в одном из домов на Давыдковской улице в Москве, пожарные спасли шестерых человек, говорится в сообщении
3 января 2018 года в 07:20 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ЗАО, Давыдковская, 12 корпус 5.
«Прибывшие
В 07:37 пожар на площади 3 квадратных метров ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.