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09:56 (мск), источник: РИАМО

6 человек спасли из горящей квартиры на западе Москвы

РИАМО — 3 янв. Возгорание произошло в квартире в одном из домов на Давыдковской улице в Москве, пожарные спасли шестерых человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

3 января 2018 года в 07:20 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ЗАО, Давыдковская, 12 корпус 5.

«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения во время проведения разведки и тушения пожара спасли шесть человек. Люди переданы наряду скорой медицинской помощи для осмотра», — говорится в сообщении.

В 07:37 пожар на площади 3 квадратных метров ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.

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