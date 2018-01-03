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09:59 (мск), источник: "Российская газета"

В Уфе при пожаре погибли двое мужчин

При тушении пожара в Демском районе Уфы спасатели обнаружили тела двух мужчин.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Башкортостан, звонок о возгорании жилого бревенчатого дома по улице Мусоргского поступил 3 января в 04:43 по московскому времени.

Когда пожарные расчеты — восемь человек и три единицы техники — прибыли на место, то им пришлось тушить уже не один, а два загоревшихся частных деревянных дома.

С огнем удалось справиться в 07:20. Причины пожара и личности погибших устанавливаются.

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