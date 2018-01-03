В Минске кассир по ошибке выдала клиенту лишнюю тысячу евро

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Корреспонденту SB.BY об этом инциденте, который произошел в отделении банка по улице Глебки 20 ноября около 22 часов, рассказала официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко:

— Сколько именно денег обменивал этот мужчина, не уточню. Единственное, могу сказать, что сумма, которую он передал кассиру, была крупной. А после того, как кассир выдал клиенту на 1000 евро больше положенного, он забрал деньги и ушел.

Приметы мужчины: на вид 30−35 лет, рост 170−175 сантиметров, среднего телосложения. Был в серой байке с капюшоном, красно-черной жилетке с белым логотипом (предположительно — The North Face), темных джинсах.

Тех, кто узнал мужчину на фото или владеет какой-либо информацией о случившемся, просят сообщить по телефонам: 8 (017) 207−67−67 или 102.