Уголовное дело возбудили после ДТП в Югре, где погибли 10 человек

Вечером в среду на 158-м километре трассы «Ханты-Мансийск — Нягань» столкнулись легковые автомобили Mazda 6 и Renault Duster. В региональном управлении МВД подтвердили, что в результате происшествия погибли 10 человек, среди них четверо детей.

«Следственным управлением УМВД России по ХМАО — Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ “Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств”. На месте происшествия работают сотрудники следственного управления полиции, проводится комплекс первоочередных следственных действий, направленный на установку всех обстоятельств произошедшего», — заявили в штабе правительства региона.