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3 января, источник: РИА Новости

Уголовное дело возбудили после ДТП в Югре, где погибли 10 человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа, где погибли 10 человек, сообщили РИА Новости в штабе правительства Югры.

Вечером в среду на 158-м километре трассы «Ханты-Мансийск — Нягань» столкнулись легковые автомобили Mazda 6 и Renault Duster. В региональном управлении МВД подтвердили, что в результате происшествия погибли 10 человек, среди них четверо детей.

«Следственным управлением УМВД России по ХМАО — Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ “Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств”. На месте происшествия работают сотрудники следственного управления полиции, проводится комплекс первоочередных следственных действий, направленный на установку всех обстоятельств произошедшего», — заявили в штабе правительства региона.

В департаменте общественных и внешних связей Югры сообщили РИА Новости, что личности погибших в настоящее время устанавливаются, предполагается, что они являются жителями двух регионов. Там также уточнили, что тела жертв аварии будут доставлены в Нягань.

Авария под Ханты-Мансийском: возбуждено дело
Во время загрузки произошла ошибка.
3 января© Ньюстюб
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