ДТП на ул. Рафиева в Минске: пострадавший мужчина умер в больнице

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Пешеход, которого накануне на улице Рафиева в Минске сбил легковой автомобиль, умер в больнице, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

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Авария произошла накануне около 21:00 на пересечении улиц Рафиева и Алибегова: автомобиль Dodge сбил 36-летнего мужчину, которого скорая доставила в учреждение здравоохранения.

«Пострадавший в результате наезда скончался сегодня днем в больнице скорой медицинской помощи», — сказала Дранькова.

Она также уточнила, что по факту аварии УСК было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).