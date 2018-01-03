В МЧС рассказали о состоянии дороги в Югре в момент крупного ДТП

Источник: РИА Новости

Вечером в среду на 158-м километре трассы «Ханты-Мансийск — Нягань» столкнулись легковые автомобили Mazda 6 и Renault Duster. В региональном управлении МВД подтвердили, что в результате происшествия погибли 10 человек, среди них четверо детей. По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

«По данным нашего центра управления в кризисных ситуациях, а они информацию получают от дорожников, состояние трассы нормальное. Гололеда нет, фактически она постоянно очищалась и обрабатывалась реагентами», — заявил собеседник агентства, уточнив, что эта информация так или иначе будет проверяться следственными органами.