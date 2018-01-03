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3 января, источник: РИА Новости

В МЧС рассказали о состоянии дороги в Югре в момент крупного ДТП

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 янв — РИА Новости. Состояние участка трассы в Октябрьском районе ХМАО, где в столкновении двух автомобилей погибли 10 человек, было нормальным, дорога регулярно очищалась и обрабатывалась реагентами, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы окружного управления МЧС Вадим Симоненко, ссылаясь на сведения дорожных служб.

Источник: РИА Новости

Вечером в среду на 158-м километре трассы «Ханты-Мансийск — Нягань» столкнулись легковые автомобили Mazda 6 и Renault Duster. В региональном управлении МВД подтвердили, что в результате происшествия погибли 10 человек, среди них четверо детей. По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

«По данным нашего центра управления в кризисных ситуациях, а они информацию получают от дорожников, состояние трассы нормальное. Гололеда нет, фактически она постоянно очищалась и обрабатывалась реагентами», — заявил собеседник агентства, уточнив, что эта информация так или иначе будет проверяться следственными органами.

Ранее сообщалось, что состоянию дороги на месте аварии дадут оценку в прокуратуре Югры в рамках специальной проверки, инициированной надзорным ведомством.

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