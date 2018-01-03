Полиция проводит проверку по факту новогодней стрельбы в Сочи
Появившимся в интернете видеороликом под названием «Автомат вместо салюта Сочи 2018» заинтересовалась полиция. На кадрах, видимо снятых в новогоднюю ночь, мужчина стреляет в воздух.
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Появившимся в интернете видеороликом под названием «Автомат вместо салюта Сочи 2018» заинтересовалась полиция. На кадрах, видимо снятых в новогоднюю ночь, мужчина стреляет в воздух.
По словам очевидцев, в руках у него был автомат. Сначала мужчина сделал несколько одиночных выстрелов, потом, судя по всему, перешел на автоматический режим и выдал очередь.
По факту опубликованной видеозаписи полиция сейчас проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, пишет «КП», ссылаясь на