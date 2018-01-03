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3 января, источник: РИА Новости

Кнессет принял в предварительном чтении проект о смертной казни террористам

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Парламент Израиля (кнессет) утвердил в предварительном чтении законопроект о смертной казни террористам.

«Большинством в 52 голоса против 49 пленум кнессета утвердил в предварительном чтении законопроект о смертной казни террористам», — говорится в сообщении на официальном сайте парламента.

Отмечается, что для вынесения приговора о смертной казни за совершение терактов не будет требоваться единогласное решение судей, но будет достаточно большинства судей каждой судебной инстанции.

Такой приговор не сможет быть отменен или смягчен.

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