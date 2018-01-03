Кнессет принял в предварительном чтении проект о смертной казни террористам

«Большинством в 52 голоса против 49 пленум кнессета утвердил в предварительном чтении законопроект о смертной казни террористам», — говорится в сообщении на официальном сайте парламента.

Отмечается, что для вынесения приговора о смертной казни за совершение терактов не будет требоваться единогласное решение судей, но будет достаточно большинства судей каждой судебной инстанции.