Кнессет принял в предварительном чтении проект о смертной казни террористам
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Парламент Израиля (кнессет) утвердил в предварительном чтении законопроект о смертной казни террористам.
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Парламент Израиля (кнессет) утвердил в предварительном чтении законопроект о смертной казни террористам.
«Большинством в 52 голоса против 49 пленум кнессета утвердил в предварительном чтении законопроект о смертной казни террористам», — говорится в сообщении на официальном сайте парламента.
Отмечается, что для вынесения приговора о смертной казни за совершение терактов не будет требоваться единогласное решение судей, но будет достаточно большинства судей каждой судебной инстанции.
Такой приговор не сможет быть отменен или смягчен.