Новогодние праздники в Казахстане завершились травмами и смертями

Источник: Tengrinews

В Караганде четыре человека получили травмы из-за петард. В ожоговое отделение Центра ортопедии и травматологии им. Макажанова поступило трое детей — мальчики от 8 до 10 лет — и женщина.

«Двое детей пострадали на улице — подбирали петарды использованные, среди которых оказались несработавшие. В момент зажигания взорвались в руках. Может, поэтому и травмы такие тяжелые — не только ожоги, но и размозжения», — рассказал заведующий ожоговым отделением Карагандинского областного Центра ортопедии и травматологии им. Макажанова Владимир Филатов. Женщина и еще один мальчик получил ожоги из-за того, что горячая петарда изменила траекторию и попала в них.

«Это только люди, которые поступили в наш стационар, добавил травматолог, — а сколько их еще по городу — информация до нас не доходит».

В Алматы к врачам обратились 24 пострадавших от пиротехники, из них госпитализировали всего троих.

«Не было ни одного пострадавшего в драке, из-за гололеда или отравления вчерашними салатами», — улыбаются врачи. В карагандинской неотложке этот новый год также назвали самым спокойным за последние лет. Зато в Павлодаре, наоборот, в новогодние дни — с 31 декабря по 2 января — поступило 2331 обращение. Причем максимум пришелся на 2 января. «В обычные рабочие дни мы выполняем порядка 740−750 вызовов, количество вызовов в эти возросло до 950 и максимум у нас было 2 января — 1000 обращений», — прокомментировала заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Павлодара Светлана Крылова.

Самые частые причины вызовов — заболевания ЖКТ.

То есть люди переедали или доедали новогодние салаты. Медики предупреждают, что через сутки после приготовления уже нельзя употреблять в пищу блюда с майонезом. 35 человек госпитализированы с алкогольными отравлениями.

В Актобе 2 января около полудня в районе 41-го разъезда произошел взрыв автоцистерны с мазутом. В машине сгорел мужчина. Сейчас устанавливается личность погибшего. В Карагандинской области за новогодние дни случилось 22 возгорания, в том числе 15 — из-за неосторожного обращения с огнем. В Темиртау во время запуска фейерверков загорелась крыша. Ее успели быстро потушить.

По словам заместителя начальника Управления контроля и профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС Карагандинской области Андрея Моисеева, в новогоднюю ночь, в предшествующую и после праздника люди расслабляются, теряют бдительность и поэтому происходят пожары.

«Эти праздники не обошлись без травмированных. В частном доме в Караганде загорелся диван, от отравления угарным газом госпитализированы мать и сын. Оба в состоянии алкогольного опьянения. Травмы происходят из-за пресловутого человеческого фактора», — добавил он. В Уральске за праздничные дни на станцию скорой медицинской помощи поступило 2062 вызова. В среднем по 600−650 вызовов за сутки. В 2017 году 1 января был установлен антирекорд — 805 вызовов.

На этот раз праздники прошли гораздо спокойнее.

«В праздничные дни произошло 16 дорожно-транспортных происшествий. В одном из них двое женщин погибли на месте, еще двое человек скончались в больнице. Четверо детей пострадали от петард. Их доставили в областную детскую больницу и областную клиническую больницу», — сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнар Абдрахманова.