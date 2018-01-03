Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала
«В новом году я изменюсь»: возможно ли это
Мать потребовала от сына $1 млн за его воспитание и учебу
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у Фродо
Playboy закроет печатную версию журнала
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
СМИ: Пугачева извинилась за ситуацию с плагиатом
«100% плагиат»: журналист о новой песне Пугачевой
Playboy закроет печатную версию журнала
Яна Рудковская отпраздновала день рождения в «платье принцессы»
Украинцы сравнили поздравления Порошенко и Путина — СМИ
НАТО попыталось проверить способности подлодки РФ
Пропавшую правозащитницу в Украине нашли в реке под Киевом убитой
Путин рассказал о семье и планах на будущее
Фоторепортажи
10Крушение скоростного поезда в штате Вашингтон
14События недели в фотографиях
3 января, источник: Tengrinews

Новогодние праздники в Казахстане завершились травмами и смертями

В новогодние праздники в Казахстане произошел целый ряд ЧП из-за пиротехники, неосторожного обращения с огнем и других факторов, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В Караганде четыре человека получили травмы из-за петард. В ожоговое отделение Центра ортопедии и травматологии им. Макажанова поступило трое детей — мальчики от 8 до 10 лет — и женщина.

«Двое детей пострадали на улице — подбирали петарды использованные, среди которых оказались несработавшие. В момент зажигания взорвались в руках. Может, поэтому и травмы такие тяжелые — не только ожоги, но и размозжения», — рассказал заведующий ожоговым отделением Карагандинского областного Центра ортопедии и травматологии им. Макажанова Владимир Филатов. Женщина и еще один мальчик получил ожоги из-за того, что горячая петарда изменила траекторию и попала в них.

«Это только люди, которые поступили в наш стационар, добавил травматолог, — а сколько их еще по городу — информация до нас не доходит».

В Алматы к врачам обратились 24 пострадавших от пиротехники, из них госпитализировали всего троих.

«Не было ни одного пострадавшего в драке, из-за гололеда или отравления вчерашними салатами», — улыбаются врачи. В карагандинской неотложке этот новый год также назвали самым спокойным за последние лет. Зато в Павлодаре, наоборот, в новогодние дни — с 31 декабря по 2 января — поступило 2331 обращение. Причем максимум пришелся на 2 января. «В обычные рабочие дни мы выполняем порядка 740−750 вызовов, количество вызовов в эти возросло до 950 и максимум у нас было 2 января — 1000 обращений», — прокомментировала заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Павлодара Светлана Крылова.

Самые частые причины вызовов — заболевания ЖКТ.

То есть люди переедали или доедали новогодние салаты. Медики предупреждают, что через сутки после приготовления уже нельзя употреблять в пищу блюда с майонезом. 35 человек госпитализированы с алкогольными отравлениями.

В Актобе 2 января около полудня в районе 41-го разъезда произошел взрыв автоцистерны с мазутом. В машине сгорел мужчина. Сейчас устанавливается личность погибшего. В Карагандинской области за новогодние дни случилось 22 возгорания, в том числе 15 — из-за неосторожного обращения с огнем. В Темиртау во время запуска фейерверков загорелась крыша. Ее успели быстро потушить.

По словам заместителя начальника Управления контроля и профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС Карагандинской области Андрея Моисеева, в новогоднюю ночь, в предшествующую и после праздника люди расслабляются, теряют бдительность и поэтому происходят пожары.

«Эти праздники не обошлись без травмированных. В частном доме в Караганде загорелся диван, от отравления угарным газом госпитализированы мать и сын. Оба в состоянии алкогольного опьянения. Травмы происходят из-за пресловутого человеческого фактора», — добавил он. В Уральске за праздничные дни на станцию скорой медицинской помощи поступило 2062 вызова. В среднем по 600−650 вызовов за сутки. В 2017 году 1 января был установлен антирекорд — 805 вызовов.

На этот раз праздники прошли гораздо спокойнее.

«В праздничные дни произошло 16 дорожно-транспортных происшествий. В одном из них двое женщин погибли на месте, еще двое человек скончались в больнице. Четверо детей пострадали от петард. Их доставили в областную детскую больницу и областную клиническую больницу», — сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнар Абдрахманова.

«К нам поступил один пятилетний ребенок. Он получил поверхностные ожоги лица. Сейчас он проходит амбулаторное лечение», — отметил заместитель директора областной детской больницы Александр Гехман.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жуткое ДТП в ЗКО: Четверо погибли, 22-летняя беременная потеряла ребенка
Российский вертолет Ми-24 разбился в Сирии
«Альфа-банк» перестанет сотрудничать с оборонными предприятиями
Десять человек погибли в результате ДТП в ХМАО
Климкин рассказал, зачем Украине американское оружие
Геннадий Орлов: к скандалу с допингом все шло 45 лет
В США умер главный мормон
Макрон предложил принять закон о борьбе с ложными новостями
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
«Русские не могли даже нормально войти в зону» Победа сборной США над Россией вызвала неподдельную радость у североамериканских СМИ
Авто
Насколько подорожает бензин: мнение экспертов В 2018 году бензин может подорожать сразу на три рубля! К такому неутешительному прогнозу пришли эксперты, которых опросила «Российская газета»
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Хью Джекман — о «Величайшем шоумене», Зендее и Илоне Маске Исполнивший главную роль в новом зрелищном мюзикле Хью Джекман поделился с «Кино Mail.Ru» своими мыслями о шоу-бизнесе, коммерческом искусстве и уроках пения
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год Знаменитости блистали в шикарных образах.
Дети
Мать потребовала от сына $1 млн за его воспитание и учебу Мужчине присудили выплатить родственнице финансовую компенсацию.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь