Новогодние праздники в Казахстане завершились травмами и смертями
В новогодние праздники в Казахстане произошел целый ряд ЧП
В новогодние праздники в Казахстане произошел целый ряд ЧП
В Караганде четыре человека получили травмы
«Двое детей пострадали на улице — подбирали петарды использованные, среди которых оказались несработавшие. В момент зажигания взорвались в руках. Может, поэтому и травмы такие тяжелые — не только ожоги, но и размозжения», — рассказал заведующий ожоговым отделением Карагандинского областного Центра ортопедии и травматологии им. Макажанова Владимир Филатов. Женщина и еще один мальчик получил ожоги
«Это только люди, которые поступили в наш стационар, добавил травматолог, — а сколько их еще по городу — информация до нас не доходит».
В Алматы к врачам обратились 24 пострадавших от пиротехники, из них госпитализировали всего троих.
«Не было ни одного пострадавшего в драке,
Самые частые причины вызовов — заболевания ЖКТ.
То есть люди переедали или доедали новогодние салаты. Медики предупреждают, что через сутки после приготовления уже нельзя употреблять в пищу блюда с майонезом. 35 человек госпитализированы с алкогольными отравлениями.
В Актобе 2 января около полудня в районе 41-го разъезда произошел взрыв автоцистерны с мазутом. В машине сгорел мужчина. Сейчас устанавливается личность погибшего. В Карагандинской области за новогодние дни случилось 22 возгорания, в том числе 15 —
По словам заместителя начальника Управления контроля и профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС Карагандинской области Андрея Моисеева, в новогоднюю ночь, в предшествующую и после праздника люди расслабляются, теряют бдительность и поэтому происходят пожары.
«Эти праздники не обошлись без травмированных. В частном доме в Караганде загорелся диван, от отравления угарным газом госпитализированы мать и сын. Оба в состоянии алкогольного опьянения. Травмы происходят
На этот раз праздники прошли гораздо спокойнее.
«В праздничные дни произошло 16
«К нам поступил один пятилетний ребенок. Он получил поверхностные ожоги лица. Сейчас он проходит амбулаторное лечение», — отметил заместитель директора областной детской больницы Александр Гехман.