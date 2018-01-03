Под Саратовом женщина задушила сожителя поясом от халата в доме соперницы

По версии следствия, во вторник вечером 46-летняя подозреваемая разыскала в доме общей знакомой в Саратовском районе своего сожителя, с которым ранее у нее происходили конфликты на почве ревности, и там в ходе ссоры нанесла два ножевых ранения хозяйке жилища, а затем — в грудь и живот своему сожителю, после чего накинула ему на шею пояс от халата и задушила. Хозяйку дома госпитализировали с травмами в больницу.