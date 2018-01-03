Индийский пилот ударил коллегу-летчицу по лицу во время полета
Два старших пилота индийской авиакомпании Jet Airways исключены из графика полетов до конца служебного расследования инцидента с их участием, сообщает The Times of India.
Два старших пилота индийской авиакомпании Jet Airways исключены из графика полетов до конца служебного расследования инцидента с их участием, сообщает The Times of India.
1 января во время рейса Лондон — Мумбаи, вскоре после взлета Boeing 777 c 324 пассажирами и 14 членами экипажа на борту, капитан воздушного судна во время ссоры ударил по лицу
Руководитель экипажа также оставил штурвал, что строжайше запрещено правилами авиаперевозок, и попытался убедить летчицу возвратиться в кабину. Она вернулась, однако после повторной ссоры снова покинула кабину и возвратилась обратно спустя некоторое время после уговоров коллег.
«Авиакомпания сообщила об инциденте в Главное управление гражданской авиации Индии (DGCA) и исключила участвовавших в нем членов экипажа из графика полетов до окончания внутреннего служебного расследования», — сообщил официальный представитель Jet Airways. DGCA в свою очередь начало расследование происшествия. До окончания разбирательства действие пилотской лицензии летчицы приостановлено. О применении аналогичных санкций к капитану воздушного судна не сообщается.
Ранее сообщалось, что национальный авиаперевозчик Туниса Tunisair решил отменить все рейсы после потасовки своих сотрудников. Инцидент произошел в международном аэропорту