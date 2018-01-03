В Дании украли самую дорогую в мире бутылку русской водки

Бутылку похитили из музея, который владелец бара Бриан Ингберг решил организовать в подвале заведения. По его словам, водку он взял напрокат полгода назад в России. Высокая стоимость бутылки объясняется тем, что на ее изготовление ушло по три килограмма золота и серебра. Кроме того, сосуд украшен той же кожей, которая использовалась в отделке автомобиля 1912 года выпуска, принимавшего участие в Ралли Монте-Карло.