Пропавший в праздники в Екатеринбурге многодетный отец найден мертвым
Пропавший в Екатеринбурге в новогоднюю ночь отец четырех детей 36-летний Федор Пономарев найден мертвым в лесу в районе Полевского тракта.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Пропавший в Екатеринбурге в новогоднюю ночь отец четырех детей 36-летний Федор Пономарев найден мертвым в лесу в районе Полевского тракта.
Информацию об этом подтвердили в СУ СК по Свердловской области. По факту трагедии начата проверка.
Также стало известно о том, что при жизни мужчина был художественным руководителем детского гастрольного театра «Явь».