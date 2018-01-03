Кошек бросили после выставки в Челябинске
В Челябинске разгорается скандал
В Челябинске разгорается скандал
В одном из торговых комплексов в последние декабрьские дни проходила выставка кошек. Несколько живых экспонатов организаторы забыли, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Эти фотографии разлетелись по соцсетям. Четыре котенка оказались заперты в одной клетке. Как пишут пользователи, без еды и воды. Их подкармливали сердобольные охранники.
Только 2 января за кошками приехала хозяйка. Как считает зоозащитник Карен Даллакян, за подобное отношение к животным владелицу необходимо наказать.
Наталья Драчева.