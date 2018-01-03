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3 января, источник: ГТРК "Южный Урал"

Кошек бросили после выставки в Челябинске

В Челябинске разгорается скандал из-за жестокого обращения с животными.

В одном из торговых комплексов в последние декабрьские дни проходила выставка кошек. Несколько живых экспонатов организаторы забыли, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Эти фотографии разлетелись по соцсетям. Четыре котенка оказались заперты в одной клетке. Как пишут пользователи, без еды и воды. Их подкармливали сердобольные охранники.

Во время загрузки произошла ошибка.

Только 2 января за кошками приехала хозяйка. Как считает зоозащитник Карен Даллакян, за подобное отношение к животным владелицу необходимо наказать.

Наталья Драчева.

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