Несовершеннолетний заключенный пытался сбежать из тюрьмы

ДПУ также сообщает, что в первый день нового года в тюремных камерах были проведены обыски, во время которых найдено и изъято десять мобильных телефонах, шесть зарядных устройств для них, семь SIM-карт, около 270 литров напитка, приготовленного в пенитенциарном учреждении, и 15 кг сухих дрожжей.