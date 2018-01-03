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3 января, источник: Noi.md

Несовершеннолетний заключенный пытался сбежать из тюрьмы

Несовершеннолетний заключенный, который отбывает срок в пенитенциарном учреждении № 10-Гоян, попытался сбежать 1 января 2018 года, во время участия в образовательных мероприятиях с другими задержанными.

Источник: Noi.md

По информации Департамента пенитенциарных учреждений, ребенок попытался вскрыть дополнительную дверь в изолятор, покинув помещение, где он участвовал в празднике.

Попытка бегства была пресечена сотрудниками пенитенциара, которые уведомили о случившемся органы прокуратуры и адвоката ребенка.

ДПУ также сообщает, что в первый день нового года в тюремных камерах были проведены обыски, во время которых найдено и изъято десять мобильных телефонах, шесть зарядных устройств для них, семь SIM-карт, около 270 литров напитка, приготовленного в пенитенциарном учреждении, и 15 кг сухих дрожжей.

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