У острова Голодный нашли палатку с обгоревшими телами

Тела мужчин 1980 и 1978 годов рождения обнаружены на льду реки Камы в Мамадышском районе Татарстана.

31 декабря в 13.59 диспетчерам Нижнекамского района на телефон 112 поступил звонок очевидцев о пожаре на льду реки Камы у острова Голодный. Пожарные ОГ ПСЧ-163 отправились к месту ЧП вблизи населенного пункта Вандовка в Мамадышском районе.

В 50 метрах от берега внутри частично обгоревшей туристической палатки размером 2×2 метра были обнаружены два обгоревших тела. Огонь потух до прибытия пожарных подразделений. Погибшие для обогрева использовали газовую горелку с 5-литровым газовым баллоном. Их личности установлены: погибли двое мужчин 1980 и 1978 годов рождения.