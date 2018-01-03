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3 января, источник: РИАМО

В Москве в Доме Союзов отравились 12 артистов

РИАМО — 3 янв. В столичном Доме Союзов на улице Большая Дмитровка 12 человек отравились заказанной едой, одного госпитализировали в больницу, сообщает в среду Telegram-канал Mash.

«В Доме Союзов в Москве отравились 12 человек. Все они актеры, которые играют в новогодних представлениях. У пострадавших — рвота, расстройство желудка, интоксикация. Одного человека забрали в больницу, другим оказывают помощь на месте», — говорится в сообщении.

Актеры отыграли представление и в перерыве решили заказать себе еду. Им привезли сэндвичи, салаты, рис с рыбой, щи. Что именно послужило причиной отравления в данный момент выясняется.

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