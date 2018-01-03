В Москве в Доме Союзов отравились 12 артистов

«В Доме Союзов в Москве отравились 12 человек. Все они актеры, которые играют в новогодних представлениях. У пострадавших — рвота, расстройство желудка, интоксикация. Одного человека забрали в больницу, другим оказывают помощь на месте», — говорится в сообщении.