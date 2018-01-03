Один из участников аварии с 10 жертвами в ХМАО выехал на встречную полосу

«Между автомобилями произошло лобовое столкновение — одна из машин выехала на полосу встречного движения. В Mazda было две семьи — жители Сургута, по второй машине данные уточняются. Сейчас трасса перекрыта, организовано реверсивное движение», — сказали в пресс-службе.

В числе погибших в ДТП оказались четверо детей, в том числе ребенок 2017 года рождения. «Кто стал виновником аварии, сейчас уточняется», — отметили в пресс-службе.