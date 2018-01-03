В Воронеже продолжается розыск опасного преступника

Источник: Вести - Воронеж

Воронежская полиция разыскивает мужчину, ранившего двух стражей порядка. Пока, правда, поиск не дал результата. Вчера, 2 января, правоохранители прочёсывали лес в Сомово, сегодня искали в районе «Олимпика».

По неофициальным данным, злоумышленник может скрываться в землянках в лесу и представляет опасность для жителей областного центра.

ЧП произошло 1 января — стражи порядка направились на улицу Санаторий имени Горького, чтобы задержать ранее судимого 27-летнего жителя Калачеевского района Владимира Степанова. Его подозревали в краже соленьев из подвала местного жителя.

Степанов напал на сотрудников уже в полицейском автомобиле. Одного ударил ножом в область виска, а второго в предплечье, после чего скрылся.

Полицейских доставили в больницы, в ведомстве сообщают, что их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителей власти. Нападавшему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.