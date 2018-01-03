Три человека пострадали в массовом ДТП на МКАД
РИАМО — 3 янв. На МКАД произошло столкновение трех автомобилей, по предварительным данным, пострадали три человека, сообщил РИАМО в среду представитель
РИАМО — 3 янв. На МКАД произошло столкновение трех автомобилей, по предварительным данным, пострадали три человека, сообщил РИАМО в среду представитель
«На МКАД на внутренней стороне в районе 7-го километра произошло столкновение трех машин. По предварительным данным, три человека получили травмы», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии.