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3 января, источник: РИАМО

Три человека пострадали в массовом ДТП на МКАД

РИАМО — 3 янв. На МКАД произошло столкновение трех автомобилей, по предварительным данным, пострадали три человека, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы управления ГИБДД по Москве.

«На МКАД на внутренней стороне в районе 7-го километра произошло столкновение трех машин. По предварительным данным, три человека получили травмы», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии.

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