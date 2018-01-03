В Анений-Ной произошел взрыв
Трагедия произошла на территории свинофермы, расположенной в селе Рошкань, где находились два человека, 19-летний парень и 41-летний мужчина.
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Трагедия произошла на территории свинофермы, расположенной в селе Рошкань, где находились два человека, 19-летний парень и 41-летний мужчина.
По словам представителей полиции, взрыв произошел при пока не выясненных обстоятельствах.
Согласно предварительной информации, предоставленной представителем