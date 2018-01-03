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3 января, источник: Noi.md

В Анений-Ной произошел взрыв

Трагедия произошла на территории свинофермы, расположенной в селе Рошкань, где находились два человека, 19-летний парень и 41-летний мужчина.

Источник: Noi.md

По словам представителей полиции, взрыв произошел при пока не выясненных обстоятельствах.

Согласно предварительной информации, предоставленной представителем пресс-службы ИП Анений-Ной Сильвии Ветку, в результате прогремевшего взрыва, 41-летний мужчина погиб на месте. Второй, 19-летний парень был срочно доставлен в местную больницу. Ведется следствие.

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