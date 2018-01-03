Из-за пьяного пассажира такси протаранило здание полиции

Сегодня вечером в отдел полиции № 6 обратился таксист с сообщением, что у него в машине находится неадекватный пассажир. Пока водитель находился в дежурной части, пассажир на заднем сиденье отключил ручной тормоз и автомобиль, скатившись, повредил входную дверь.