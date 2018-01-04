Следком выяснит, почему в Хабаровске загорелся трамвай

Источник: Губерния онлайн

Следственные органы СК РФ начали проверку после того, как в центре Хабаровска загорелся трамвай. Инцидент произошел в среду, 3 января, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации регионального МЧС, трамвай загорелся во время движения по маршруту на пересечении улицы Шеронова и Уссурийского бульвара. Сообщение об этом поступило на пульт пожарной охраны города в 20:15.

Пассажиры сразу покинули аварийный трамвай. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно потушили огонь. Возгорание полностью ликвидировали в 20:32. Его площадь составила два квадратных метра. Огонь повредил внутреннюю отделку трамвая, пол и моторный отсек. Погибших и пострадавших нет.