В Омске родители отдали свою 3-летнюю дочь незнакомой женщине

В полицию обратилась 55-летняя женщина, она рассказала, что неизвестные мужчина и женщина оставили ей трехлетнего ребенка.

Как выяснилось, семья с маленьким ребенком пришла в квартиру к соседке женщины. Та присматривала за ней, пока приятельница была в отъезде. Женщина представилась племянницей хозяина квартиры и попросила войти. Женщина впустила незнакомцев и усадила их за стол. В ходе распития спиртного семья рассказала, что они приехали из села Фадино и находятся в трудной жизненной ситуации.

Затем мать попросила женщину приютить ее 3-летнюю дочь на несколько дней. Женщина согласилась, а когда родители ушли, бросив ребенка, обратилась в полицию. Сейчас малышка находится в специализированном детском учреждении.