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10:57 (мск), источник: Om1.ru

В Омске родители отдали свою 3-летнюю дочь незнакомой женщине

Инцидент произошел 3 января на улице Молодогвардейской.

В полицию обратилась 55-летняя женщина, она рассказала, что неизвестные мужчина и женщина оставили ей трехлетнего ребенка.

Как выяснилось, семья с маленьким ребенком пришла в квартиру к соседке женщины. Та присматривала за ней, пока приятельница была в отъезде. Женщина представилась племянницей хозяина квартиры и попросила войти. Женщина впустила незнакомцев и усадила их за стол. В ходе распития спиртного семья рассказала, что они приехали из села Фадино и находятся в трудной жизненной ситуации.

Затем мать попросила женщину приютить ее 3-летнюю дочь на несколько дней. Женщина согласилась, а когда родители ушли, бросив ребенка, обратилась в полицию. Сейчас малышка находится в специализированном детском учреждении.

Родителей девочки разыскивает полиция. Стражи порядка обращаются к омичам с просьбой поспособствовать поиску. Если вы располагаете информацией, которая поможет разыскать родителей малышки, сообщите в полицию по телефонам: 42−04−04, 79−25−02, 02.

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