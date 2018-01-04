Трамвай протаранил междугородний автобус в Магнитогорске

По словам очевидцев происшествия, ДТП случилось днём 3 января на пересечении улиц Ленина и Труда. Удар пришёлся в левый борт автобуса.

По словам горожан, у машины оказались разбиты два окна, однако никто из пассажиров серьёзно не пострадал.

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«В автобусе только одной женщине плохо стало, видать шок, она возле окна сидела», — написал в комментариях один из участников обсуждения.

«Водитель автобуса виноват. Трамвай поехал на зелёный свет, а автобус начал поворачивать. Мы ехали в этом трамвае», — заметила другая жительница города.

«Там каждая вторая маршрутка всегда кидается под трамвай, нарушая правила, причём всегда с пассажирами. Водитель трамвая оказался проворнее, да и по правилам он прав. Хорошо, что люди не пострадали», — написала ещё одна горожанка.