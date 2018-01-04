Трамвай протаранил междугородний автобус в Магнитогорске
Трамвай и междугородний автобус, направлявшийся в Челябинск, столкнулись в Магнитогорске, фотографиями с места аварии горожане поделились в соцсети.
Трамвай и междугородний автобус, направлявшийся в Челябинск, столкнулись в Магнитогорске, фотографиями с места аварии горожане поделились в соцсети.
По словам очевидцев происшествия, ДТП случилось днём 3 января на пересечении улиц Ленина и Труда. Удар пришёлся в левый борт автобуса.
По словам горожан, у машины оказались разбиты два окна, однако никто из пассажиров серьёзно не пострадал.
«В автобусе только одной женщине плохо стало, видать шок, она возле окна сидела», — написал в комментариях один из участников обсуждения.
«Водитель автобуса виноват. Трамвай поехал на зелёный свет, а автобус начал поворачивать. Мы ехали в этом трамвае», — заметила другая жительница города.
«Там каждая вторая маршрутка всегда кидается под трамвай, нарушая правила, причём всегда с пассажирами. Водитель трамвая оказался проворнее, да и по правилам он прав. Хорошо, что люди не пострадали», — написала ещё одна горожанка.
Напомним, ранее на трассе в Челябинской области иномарка протаранила ПАЗ, в котором ехали рабочие, водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте аварии.