В Уфе сгорела «Газель» с молочной продукцией
Как сообщили в администрации Советского района Уфы со ссылкой на управление гражданской защиты, утром 4 января около дома 15/1 по 50 лет Октября загорелась грузовая «Газель» с грузом молочной продукции.
Как сообщили в администрации Советского района Уфы со ссылкой на управление гражданской защиты, утром 4 января около дома 15/1 по 50 лет Октября загорелась грузовая «Газель» с грузом молочной продукции.
Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны оперативно потушили возгорание. По предварительной версии, огонь распространился предположительно в кабине или в моторном отсеке.
К счастью, обошлось без жертв и разрушений, на данный момент пожар потушен. О том, пострадала ли продукция, находившаяся в грузовике, не сообщается.