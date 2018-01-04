В Уфе сгорела «Газель» с молочной продукцией

Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны оперативно потушили возгорание. По предварительной версии, огонь распространился предположительно в кабине или в моторном отсеке.

К счастью, обошлось без жертв и разрушений, на данный момент пожар потушен. О том, пострадала ли продукция, находившаяся в грузовике, не сообщается.