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09:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе сгорела «Газель» с молочной продукцией

Как сообщили в администрации Советского района Уфы со ссылкой на управление гражданской защиты, утром 4 января около дома 15/1 по 50 лет Октября загорелась грузовая «Газель» с грузом молочной продукции.

Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны оперативно потушили возгорание. По предварительной версии, огонь распространился предположительно в кабине или в моторном отсеке.

К счастью, обошлось без жертв и разрушений, на данный момент пожар потушен. О том, пострадала ли продукция, находившаяся в грузовике, не сообщается.

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