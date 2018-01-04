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09:40 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Смертельное ДТП с грузовиком произошло на трассе под Новосибирском

Смертельное ДТП с грузовиком произошло на трассе под Новосибирском днем 3 января, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Форд Фокус» и грузовик столкнулись на 18-м километре автодороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий». 27-летняя девушка-водитель не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии скончался пассажир иномарки — 28-летний мужчина. Девушку госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка доследственная проверка.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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