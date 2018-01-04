Смертельное ДТП с грузовиком произошло на трассе под Новосибирском
Смертельное ДТП с грузовиком произошло на трассе под Новосибирском днем 3 января, рассказали в
Смертельное ДТП с грузовиком произошло на трассе под Новосибирском днем 3 января, рассказали в
«Форд Фокус» и грузовик столкнулись на 18-м километре автодороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий». 27-летняя
В результате аварии скончался пассажир иномарки — 28-летний мужчина. Девушку госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
По факту ДТП проводится проверка доследственная проверка.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.