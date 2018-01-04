Смертельное ДТП с грузовиком произошло на трассе под Новосибирском

«Форд Фокус» и грузовик столкнулись на 18-м километре автодороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий». 27-летняя девушка-водитель не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик, который двигался во встречном направлении.