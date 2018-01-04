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10:17 (мск), источник: РИА Новости

В Омске водитель, насмерть сбивший отца с ребенком, сдался полиции

НОВОСИБИРСК, 4 янв — РИА Новости. Водитель автомобиля Lada Priora, который 2 января в Омске насмерть сбил двух идущих по тротуару пешеходов, сам явился в полицию, сообщает в четверг пресс-служба УМВД по региону.

Источник: РИА Новости

По данным полиции, ДТП произошло поздно вечером 2 января. Водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь по улице 19-я Марьяновская сбил двух пешеходов, следовавших в противоположном ему направлении по тротуару. Сразу после случившегося водитель сбежал с места ДТП, бросив автомобиль. Пешеходы — мальчик 2008 года рождения и молодой человек 1996 года рождения скончались на месте.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Омска. Вечером 3 января он самостоятельно явился в отдел полиции», — говорится в сообщении.

Следователи полиции возбудили по факту аварии уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Водителя поместили в изолятор временного содержания УМВД России по Омску.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза», — уточнили в полиции. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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 В Омске водитель, насмерть сбивший отца с ребенком, сдался полиции
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