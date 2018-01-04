В Омске водитель, насмерть сбивший отца с ребенком, сдался полиции
НОВОСИБИРСК, 4 янв — РИА Новости. Водитель автомобиля Lada Priora, который 2 января в Омске насмерть сбил двух идущих по тротуару пешеходов, сам явился в полицию, сообщает в четверг
НОВОСИБИРСК, 4 янв — РИА Новости. Водитель автомобиля Lada Priora, который 2 января в Омске насмерть сбил двух идущих по тротуару пешеходов, сам явился в полицию, сообщает в четверг
По данным полиции, ДТП произошло поздно вечером 2 января. Водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь по улице 19-я Марьяновская сбил двух пешеходов, следовавших в противоположном ему направлении по тротуару. Сразу после случившегося водитель сбежал с места ДТП, бросив автомобиль. Пешеходы — мальчик 2008 года рождения и молодой человек 1996 года рождения скончались на месте.
«В ходе
Следователи полиции возбудили по факту аварии уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Водителя поместили в изолятор временного содержания УМВД России по Омску.
«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств происшествия, назначена