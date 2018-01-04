Шесть туристов едва выбрались из «берлоги медведя»

Шесть человек заблудились и едва не замёрзли в тайге под Комсомольском-на-Амуре. Как сообщила ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудник ДВРПСО МЧС РФ Елена Чувашова, инцидент случился около турбазы «Мишкина берлога» в окрестностях посёлка Хурба. Автомобиль пострадавших застрял в снежном заносе. Люди решили пешком возвращаться в населённый пункт. По их расчётам он должен был находиться в нескольких километрах от места ЧП. По снежной трасе шестеро туристов пытались выйти к жилью. Когда они поняли, что сил не хватит, а ночью в лесу можно просто-напросто замёрзнуть, заблудившиеся обратились за помощью к спасателям. В этом районе сотовая связь работает без перебоев.