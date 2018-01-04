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10:03 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Шесть туристов едва выбрались из «берлоги медведя»

Замерзающих горожан из леса пришлось вызволять спасателям.

Шесть человек заблудились и едва не замёрзли в тайге под Комсомольском-на-Амуре. Как сообщила ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудник ДВРПСО МЧС РФ Елена Чувашова, инцидент случился около турбазы «Мишкина берлога» в окрестностях посёлка Хурба. Автомобиль пострадавших застрял в снежном заносе. Люди решили пешком возвращаться в населённый пункт. По их расчётам он должен был находиться в нескольких километрах от места ЧП. По снежной трасе шестеро туристов пытались выйти к жилью. Когда они поняли, что сил не хватит, а ночью в лесу можно просто-напросто замёрзнуть, заблудившиеся обратились за помощью к спасателям. В этом районе сотовая связь работает без перебоев.

На помощь заблудившимся выехали спасатели Хабаровского поисково-спасательного отряда в составе 3 человек с необходимым снаряжением. Поисковые мероприятия продолжались около 2 часов.

Спасатели нашли потерявшихся в лесу примерно в 5 километрах от дороги, по которой возможно движение на автомобиле.

«Медицинская помощь никому не потребовалась, но все пострадавшие нуждались в отдыхе, они практически выбились из сил, — рассказал начальник Хабаровского ПСО МЧС России Евгений Грязнов. — На своём автомобиле спасатели к эвакуировали пострадавших в поселок Хурба».

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