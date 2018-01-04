Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Праздничная подвеска: пошаговая инструкция
Очевидец рассказал про новую трагедию с автобусом в Москве
Playboy закроет печатную версию журнала
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
Новые правила прохождения техосмотра вводятся с 1 января 2018
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Украинка поделилась впечатлениями от поездок в Россию
Данилко признал: Я думаю, что Крым отдали
Мнение о мосте в Крыму: враги не смогут притронуться даже пальцем
СМИ: МиГ-25 летал быстро, разрушая свои двигатели
Playboy закроет печатную версию журнала
Яна Рудковская отпраздновала день рождения в «платье принцессы»
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Похвасталась новым телом. "Шведская Барби" удалила шесть рёбер
В Москве задержан участник АТО из Киева
Фоторепортажи
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
10:11 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи задержан мужчина, в новогоднюю ночь стрелявший из автомата

3 января сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял в воздух из автомата в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции Сочи провели проверку в связи с появившимся в соцсетях видео, на котором мужчина стреляет в воздух предположительно из автомата Калашникова.

Стало известно, что стрелял местный житель Сочи из охолощенного автомата, то есть предназначенного для имитации выстрела специальными боеприпасами. По факту инцидента продолжается проверка.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 41 факт о Рамзане Кадырове
Городские легенды Краснодара
Минобороны опровергло уничтожение семи самолетов в Сирии
СМИ: в ходе испытаний северокорейская ракета упала на город
Россияне стали чаще попадать в ДТП
Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира в Китае
Погода помешала главам МИД Украины и Германии поехать в Донбасс
Экипировку «Ратник» для ВДВ оснастят новейшим стрелковым оружием
При пожаре на складе в Новосибирской области погибли 10 человек
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
«Арсенал» и «Челси» выдали лучший матч месяца В Англии играли в футбол всю последнюю неделю
Авто
Hyundai готовит новую систему безопасности Представители корейской компании заявили, что они ведут активную работу по созданию новой системы безопасности, которая позволит предотвращать «сонные» аварии
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Хью Джекман — о «Величайшем шоумене», Зендее и Илоне Маске Исполнивший главную роль в новом зрелищном мюзикле Хью Джекман поделился с «Кино Mail.Ru» своими мыслями о шоу-бизнесе, коммерческом искусстве и уроках пения
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Исполнители, которые ненавидят свои главные хиты Какие песни всякий раз музыканты заставляют себя петь?
Дети
Мать потребовала от сына $1 млн за его воспитание и учебу Мужчине присудили выплатить родственнице финансовую компенсацию.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь