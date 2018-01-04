В Сочи задержан мужчина, в новогоднюю ночь стрелявший из автомата
3 января сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял в воздух из автомата в новогоднюю ночь. Об этом сообщает
3 января сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял в воздух из автомата в новогоднюю ночь. Об этом сообщает
Сотрудники полиции Сочи провели проверку в связи с появившимся в соцсетях видео, на котором мужчина стреляет в воздух предположительно из автомата Калашникова.
Стало известно, что стрелял местный житель Сочи из охолощенного автомата, то есть предназначенного для имитации выстрела специальными боеприпасами. По факту инцидента продолжается проверка.