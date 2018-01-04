В Самарской области в страшном пожаре погибли люди
Крупный пожар произошел в ночь на среду, 3 января, в селе Сергиевск.
Крупный пожар произошел в ночь на среду, 3 января, в селе Сергиевск.
В четыре часа утра на улице Петра Ганюшина загорелся деревянный частный дом. О происшествии в службу спасения сообщили очевидцы.
Уже через считанные минуты на месте происшествия работали 13 пожарных и четыре спецмашины. Но сильное пламя перекинулось и на надворные постройки. Как рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области, площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Ликвидировать возгорание удалось лишь в 5:40 утра. Сейчас устанавливаются причина и ущерб от ЧП. К несчастью, в страшном пожаре погибли 57-летняя женщина и 63-летний мужчина.