Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Кошкина рассказала о съемках в постельных сценах
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Женщина смогла родить в Новый год после восьми неудачных беременностей
Не показанная в РФ комедия перевернула в США устоявшееся мнение
Playboy закроет печатную версию журнала
Против Трампа: ФБР обвинили в игре на стороне демократов При расследовании так называемого российского вмешательства ФБР могло работать против президента США
Песков рассказал о судьбе "обманувшего" Путина главы рыбзавода
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Украинка поделилась впечатлениями от поездок в Россию
Данилко признал: Я думаю, что Крым отдали
Мнение о мосте в Крыму: враги не смогут притронуться даже пальцем
СМИ: МиГ-25 летал быстро, разрушая свои двигатели
Сальма Хайек и Галь Гадот пришли в ярких нарядах на фестиваль
Как выглядят мама и сестра Николь Кидман
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Похвасталась новым телом. "Шведская Барби" удалила шесть рёбер
В Москве задержан участник АТО из Киева
Фоторепортажи
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
10:21 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области в страшном пожаре погибли люди

Крупный пожар произошел в ночь на среду, 3 января, в селе Сергиевск.

В четыре часа утра на улице Петра Ганюшина загорелся деревянный частный дом. О происшествии в службу спасения сообщили очевидцы.

Уже через считанные минуты на месте происшествия работали 13 пожарных и четыре спецмашины. Но сильное пламя перекинулось и на надворные постройки. Как рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области, площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Ликвидировать возгорание удалось лишь в 5:40 утра. Сейчас устанавливаются причина и ущерб от ЧП. К несчастью, в страшном пожаре погибли 57-летняя женщина и 63-летний мужчина.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Самарский мастер-инструктор по выживанию рассказал, как есть червя и спастись от хулиганов
Минобороны опровергло уничтожение семи самолетов в Сирии
СМИ: в ходе испытаний северокорейская ракета упала на город
Россияне стали чаще попадать в ДТП
Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира в Китае
Погода помешала главам МИД Украины и Германии поехать в Донбасс
Экипировку «Ратник» для ВДВ оснастят новейшим стрелковым оружием
При пожаре на складе в Новосибирской области погибли 10 человек
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
«Арсенал» и «Челси» выдали лучший матч месяца В Англии играли в футбол всю последнюю неделю
Авто
Hyundai готовит новую систему безопасности Представители корейской компании заявили, что они ведут активную работу по созданию новой системы безопасности, которая позволит предотвращать «сонные» аварии
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Хью Джекман — о «Величайшем шоумене», Зендее и Илоне Маске Исполнивший главную роль в новом зрелищном мюзикле Хью Джекман поделился с «Кино Mail.Ru» своими мыслями о шоу-бизнесе, коммерческом искусстве и уроках пения
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Дом Меньшикова в Петербурге признали региональным памятником
Горнолыжный курорт построят на месте свалки в Пскове
Леди
Исполнители, которые ненавидят свои главные хиты Какие песни всякий раз музыканты заставляют себя петь?
Дети
Мать потребовала от сына $1 млн за его воспитание и учебу Мужчине присудили выплатить родственнице финансовую компенсацию.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь