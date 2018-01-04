В Самарской области в страшном пожаре погибли люди

В четыре часа утра на улице Петра Ганюшина загорелся деревянный частный дом. О происшествии в службу спасения сообщили очевидцы.

Уже через считанные минуты на месте происшествия работали 13 пожарных и четыре спецмашины. Но сильное пламя перекинулось и на надворные постройки. Как рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области, площадь пожара составила 100 квадратных метров.