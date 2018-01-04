В ДТП с лобовым столкновением на Караваевской пострадали четыре человека

Там столкнулись два встречных автомобиля Ford и Chevrolet. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, примерно в 19:30 столкнулись Ford Focus и Chevrolet Aveo. Женщина-водитель во втором автомобиле не пострадала. Однако травмы получили ее пассажиры: 56-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, состояние годовалого ребенка оценивается как средней степени тяжести.

Также с места аварии с травмами средней степени тяжести госпитализированы водитель Ford 1991 года рождения и его пассажир, мужчина 1993 года рождения.

По факту происшествия проводится проверка.