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10:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В ДТП с лобовым столкновением на Караваевской пострадали четыре человека

Серьезная авария произошла у дома 34 по Караваевской улице в Петербурге вечером в среду, 3 января.

Там столкнулись два встречных автомобиля Ford и Chevrolet. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, примерно в 19:30 столкнулись Ford Focus и Chevrolet Aveo. Женщина-водитель во втором автомобиле не пострадала. Однако травмы получили ее пассажиры: 56-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, состояние годовалого ребенка оценивается как средней степени тяжести.

Также с места аварии с травмами средней степени тяжести госпитализированы водитель Ford 1991 года рождения и его пассажир, мужчина 1993 года рождения.

По факту происшествия проводится проверка.

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